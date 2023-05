Boston Celtics gleichen in NBA-Play-offs gegen Miami aus

Miami sah kurz vor Schluss bereits wie der sichere Sieger aus und stand unmittelbar vor dem Einzug in die Finals, ehe Bostons Derrick White mit der Schluss-Sirene der entscheidende Korb gelang. "Ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben", erklärte der Matchwinner danach.

Dem 17-maligen Champion winkt nun eine historische Leistung. Sollte Boston auch das siebente Spiel gegen Miami für sich entscheiden, wäre das Team von der Ostküste das erste in der Geschichte der NBA, das einen 0:3-Rückstand in den Play-offs noch dreht. Angesichts der dramatischen Niederlage und des drohenden Szenarios gab es lange Gesichter beim Team aus Florida. "Manchmal läuft es eben nicht so, wie man will. Das ist eine Wahnsinnsserie", sagte Heat-Trainer Erik Spoelstra.

Jayson Tatum war mit 31 Punkten der beste Werfer der Celtics, zudem steuerte er zwölf Rebounds bei. Bei Miami stach einmal mehr Jimmy Butler mit 24 Zählern, elf Rebounds und acht Assists heraus.

Der Gegner für Boston oder Miami in der Finalserie steht bereits seit fast einer Woche fest. Im Duell um die Krone der Western Conference gelang den Denver Nuggets ein sogenannter "Sweep", also ein glattes 4:0, gegen die Los Angeles Lakers.

NBA-Ergebnis vom Samstag - Play-off-Halbfinale ("best of seven"): Eastern Conference, Finale: Miami Heat - Boston Celtics 103:104. Stand in Serie: 3:3