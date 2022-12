Basketball Brooklyn Nets in NBA mit zehntem Sieg in Serie

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Kyrie Irving (links) führte die Nets zum Erfolg Foto: APA/Reuters

D ie Brooklyn Nets haben am Mittwoch (Ortszeit) in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren zehnten Sieg in Serie gefeiert. Die New Yorker gewannen bei den Atlanta Hawks mit 108:107, Nets-Star Kyrie Irving erzielte dabei 28 Punkte. Das Team aus Brooklyn hält derzeit die längste Siegesserie der Liga und ist die erste Mannschaft in dieser Saison, die zehn Spiele in Folge gewonnen hat. Für den Club ist es zudem die drittlängste Siegesserie in seiner Geschichte.