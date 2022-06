Basketball Celtics im NBA-Finale gegen Warriors wieder vorne

Marcus Smart (Nr. 36) verteidigte sein Territorium gegen Curry und Co. Foto: APA/dpa

D ie Boston Celtics haben ihr erstes Heimspiel im NBA-Finale mit 116:100 gewonnen und damit in der Serie zum zweiten Mal die Führung übernommen. Im "best of seven" steht es nun 2:1 für das Team aus dem Nordosten der USA. Die Celtics streben den 18. Titelgewinn an, den ersten seit 14 Jahren. Im Erfolgsfall wären sie vor den Los Angeles Lakers alleiniger Rekordmeister in der besten Basketball-Liga der Welt. Das vierte Spiel findet am Freitag wieder in Boston statt.