Cup-Final Four findet in Oberwart statt

Tolles Weihnachtsgeschenk für alle burgenländischen Basketball-Fans: Wie kürzlich bekannt wurde, findet das Cup Final Four - Halbfinale und Finale des österreichischen Basketball-Cups - in der heurigen Saison in der Sporthalle Oberwart statt. Bereits in der Vorsaison, als das Final Four in Eisenstadt ausgetragen wurde, wurde das Burgenland ein Wochenende lang zum rot-weiß-roten Basketball-Mekka, heuer ist das also wieder der Fall.

Die Semifinalspiele gehen am Samstag, dem 14. Jänner, über die Bühne, das Finalspiel dann am Sonntag, dem 15. Jänner.

Neben den Oberwart Gunners stehen Titelverteidiger BC Vienna, die Swans Gmunden und der UBSC Graz im Halbfinale, das am 29. Dezember ausgelost wird. Zusätzlich zum Herren-Finalspiel findet am 15. Jänner auch das Finalspiel der Damen in Oberwart statt: Dort trifft UBI Graz auf die BK Duchess Klosterneuburg.

