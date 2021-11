Curry führt Golden State mit 50 Punkten zum nächsten Sieg

Stephen Curry hat die Golden State Warriors beim 127:113 gegen die Atlanta Hawks zum Sieg geführt. Der Star des Teams aus Kalifornien verbuchte am Montag (Ortszeit) 50 Punkte und 10 Assists auf sein Konto. Für die Warriors war es der fünfte Erfolg in Serie in der National Basketball Association, der neunte in der zehnten Saisonpartie. Golden State führt die Liga damit derzeit an.