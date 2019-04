Dem Team aus Colorado gelang dabei im Schlussviertel ein starkes Comeback. In der Serie steht es nun 1:1. Drei Abschnitte lang hatten die Texaner das Spiel dominiert und waren zwischenzeitlich mit 19 Punkten vorangelegen. Weil jedoch im letzten Viertel (39:23 für Denver) vor allem Jamal Murray stark aufdrehte, schafften die Nuggets noch die Wende. Der Guard erzielte 21 seiner 24 Punkte in dieser Phase der Partie.

Pöltl bilanzierte mit fünf Punkten, acht Rebounds, einem Assist und zwei blockierten Würfen in 20:21 Minuten Spielzeit. Topscorer seines Teams waren DeMar DeRozan (31) und LaMarcus Aldridge (24).

Die Serie wechselt jetzt nach Texas. Die Spiele drei (Donnerstag) und vier (Samstag) finden jeweils in San Antonio statt.

Play-off-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Dienstag - 1. Runde ("best of seven"), jeweils zweites Spiel:

Eastern Conference: Toronto Raptors - Orlando Magic 111:82 - Stand in der Serie 1:1.

Western Conference: Denver Nuggets - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit fünf Punkten und acht Rebounds in 20:21 Minuten) 114:105 - Stand in der Serie 1:1, Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 114:94 - Stand in der Serie 2:0.