"Einwandfreie Leistung" der Spurs bei 113:104 über Utah .

Die San Antonio Spurs sind am Freitag mit einem 113:104 bei Utah Jazz aus ihrer zehntägigen Pause wegen des All-Star-Wochenendes in den Spielbetrieb der National Basketball Association (NBA) zurückgekehrt. Es habe sich um eine "einwandfreie Leistung an beiden Ende des Feldes gehandelt", stellte Jakob Pöltl fest. Dejounte Murray (23) und DeMar DeRozan (18) führten ihr Team als Werfer an.