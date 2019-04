Vor allem dank starken Leistungen von Kevin Durant (33 Punkte) und Klay Thompson (32 Punkte) siegten die Basketballer im kalifornischen Duell bei den Los Angeles Clippers am Sonntag mit 113:105 und stellten in der "best of seven"-Serie auf 3:1.

Bereits weiter sind in der Eastern Conference als erstes NBA-Team die Boston Celtics, die die Indiana Pacers mit 4:0 abfertigten. Der entscheidende letzte Sieg gelang am Sonntag in Indianapolis mit 110:106. Die Toronto Raptors liegen nach einem 107:85-Sieg gegen Orlando Magic ebenso mit 3:1 vorne wie die Portland Trail Blazers, die sich gegen Oklahoma City Thunder mit 111:98 durchsetzten.