Basketball James nur noch 36 Zähler von NBA-Punkterekord entfernt

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

James konnte die Lakers-Niederlage in New Orleans nicht verhindern Foto: APA/dpa/Reuters

B asketball-Superstar LeBron James kommt dem Punkterekord in der nordamerikanischen Profiliga NBA immer näher. Der 38-Jährige kam am Samstag gegen die New Orleans Pelicans auf 27 Punkte, die 126:131-Niederlage seiner Los Angeles Lakers beim direkten Play-off-Konkurrenten konnte aber auch er nicht verhindern. James stand fast die gesamte Spielzeit auf dem Parkett. Ihm fehlen nur noch 36 Zähler, um den Allzeit-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar (38.387 NBA-Punkte) zu übertreffen.