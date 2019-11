Das Team aus Kalifornien unterlag am Sonntag nach sieben Siegen am Stück gegen NBA-Titelverteidiger Toronto Raptors 104:113. James kam dabei auf 13 Punkte, 15 Assists und 13 Rebounds - es war das einzige Triple-Double an diesem Abend in der nordamerikanischen Liga.

Erfolgreichster Werfer bei den Lakers war Anthony Davies, der 27 Punkte erreichte. Bei Toronto überzeugten Pascal Siakam (24 Punkte/11 Rebounds) und Fred VanVleet (23 Punkte/10 Assists). Die Kanadier mussten ohne die verletzten Kyle Lowry (gebrochener Daumen) und Serge Ibaka (Knöchel) auskommen.

In bestechender Form agiert der amtierende Liga-MVP Giannis Antetokounmpo. Der Grieche brillierte beim 121:119-Auswärtssieg der Milwaukee Bucks gegen die Oklahoma City Thunder mit 35 Punkten und 16 Rebounds. Beim Heimteam ragten Eric Bledsoe und Dennis Schröder mit jeweils 25 Punkten heraus.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag: Orlando Magic - Indiana Pacers 102:109, Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 114:106, Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks 119:121, New York Knicks - Cleveland Cavaliers 87:108, Phoenix Suns - Brooklyn Nets 138:112, Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 124:113 n.V., Los Angeles Lakers - Toronto Raptors 104:113, Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 98:100 n.V.