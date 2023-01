Basketball LeBron James stellt Rekord von Kareem Abdul-Jabbar ein

NBA-Superstar von den Lakers auf Rekordjagd Foto: APA/dpa

N BA-Superstar LeBron James ist zum 19. Mal ins All-Star-Team der Liga gewählt worden und hat damit einen Rekord von Kareem Abdul-Jabbar eingestellt. Erwartet wird, dass James bis zum All-Star-Wochenende am 19. Februar auch den von Abdul-Jabbar gehaltenen Punkterekord in der NBA eingestellt und überboten haben wird - und in Salt Lake City entsprechend geehrt wird. NBA-Boss Adam Silver hatte zuletzt schon gesagt, dass dies "die perfekte Gelegenheit" sein könnte.