Basketball Miami gleicht in NBA-Finals dank Sieg in Denver auf 1:1 aus

Mit vereinten Kräften gegen Jokic Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Werbung

M iami Heat hat in den NBA-Finals zurückgeschlagen. Das Team aus Florida glich im "best of seven" dank eines 111:108 bei den favorisierten Denver Nuggets am Sonntag (Ortszeit) auf 1:1 aus. Nikola Jokic zeigte bei den Nuggets mit 41 Punkten und 11 Rebounds zwar wieder eine Glanzvorstellung, die Gäste waren jedoch mannschaftlich ausgeglichener. Jimmy Butler (21), Bam Adebayo (21) und Gabe Vincent (23) kamen auf jeweils über 20 Zähler.

Für die Nuggets war es die erste Heimniederlage in den Play-offs dieser Saison. Dabei lagen Jokic und Co. zwischenzeitlich 15 Punkte voran. Die Heat zeigte sich aber aus der Distanz treffsicher, 17 von 35 Dreierversuche fanden ihr Ziel. Im Schlussviertel machte Miami aus acht Punkten Rückstand zwischenzeitlich einen Vorsprung von zwölf Punkten. Im Finish wurde es noch einmal spannend, der letzte Distanzwurf von Jamal Murray traf aber nur den Ring. Spiel drei der Serie findet in der Nacht auf Donnerstag in Miami statt. NBA-Ergebnis vom Sonntag - Finals ("best of seven"): Denver Nuggets - Miami Heat 108:111. Stand in der Serie: 1:1