Basketball Miami Heat nach erneutem Sieg kurz vor NBA-Finaleinzug

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Gabe Vincent tankt sich wieder einmal durch Foto: APA/dpa/sda

D er dreifache Meister Miami Heat ist nur noch einen Sieg vom Einzug in die Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA entfernt. Am Sonntagabend (Ortszeit) gewann das Team aus Florida vor heimischer Kulisse gegen die Boston Celtics 128:102 und führt im Finale der Eastern Conference mit 3:0. Bisher ist noch nie ein Team in einer "best-of-seven"-Serie nach einem 0:3-Rückstand noch aufgestiegen. Am Dienstag (Ortszeit) hat Miami daheim den ersten Matchball.