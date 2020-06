NBA-Coach Popovic: Floyd-Tod für Weiße "beschämend" .

Basketball-Startrainer Gregg Popovich empfindet "als weißer Mensch" den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd beschämend. Dies sagte der langjährige Coach der San Antonio Spurs mit dem Wiener Jakob Pöltl am Samstag in einem Video des NBA-Teams. Es sei "beschämend" für Weiße zu sehen, dass so etwas heute passieren kann: "tatsächlich ein Lynchen zu beobachten".