NBA-Match Denver gegen Golden State kurzfristig abgesagt

Das Coronavirus hat in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA für eine weitere Spielabsage gesorgt. Das für Donnerstag (Ortszeit) angesetzte Match zwischen den Denver Nuggets und den Golden State Warriors wurde aufgrund von zu vielen Corona-Fällen bei den Gastgebern kurzfristig abgeblasen. Die Nuggets bekamen die mindestens acht erforderlichen Spieler nicht zusammen, was die elfte Absage im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der NBA seit 14. Dezember zur Folge hatte.