NBA-Saisonstart am 22. Dezember bestätigt .

Das Direktorium der National Basketball Association (NBA) hat die Pläne für die kommende Saison abgesegnet und damit einen Beginn der Spielzeit am 22. Dezember bestätigt. Das teilte die NBA am Dienstag mit. Tags zuvor hatten die NBA und die Spielergewerkschaft NBAPA eine Einigung in den Verhandlungen erzielt, die Zustimmung war nur noch eine Formsache.