Basketball NBA-Star Curry führt Warriors zum 125:116 über Bucks

Steph Curry spielte wieder einmal groß auf Foto: APA/dpa/Reuters

S tephen Curry hat am Samstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder einmal den Unterschied gemacht. Der zuvor länger verletzt gewesene Topstar führte Titelverteidiger Golden State Warriors zu einem 125:116-Sieg nach Verlängerung über die Milwaukee Bucks und erzielte 22 seiner 36 Punkte im letzten Viertel und in der Zusatzspielzeit.