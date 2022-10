Basketball NBA startet mit großem Favoritenkreis in neue Saison

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

LeBron James freut sich auf seine 20. NBA-Saison Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M it einer Schar an Titelanwärtern startet die NBA in dieser Woche in ihre 76. Saison. In der Nacht auf Mittwoch stehen zum Auftakt gleich zwei Topspiele auf dem Programm. Die Boston Celtics empfangen die Philadelphia 76ers (1.30 Uhr), danach kommt es zum großen Star-Duell von Titelverteidiger Golden State Warriors um Stephen Curry mit den Los Angeles Lakers mit LeBron James (4.00 Uhr/DAZN). Der 37-Jährige startet in seine 20. Saison und hofft auf seinen fünften Titel.