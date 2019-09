NBA-Superstar Curry plant Olympia-Teilnahme in Tokio .

Basketball-Superstar Stephen Curry will im kommenden Jahr in Tokio erstmals an Olympischen Spielen teilnehmen und mit dem US-Team die Goldmedaille holen. "Das ist mit Sicherheit der Plan", betonte der 31-jährige Kapitän der Golden State Warriors in einem ESPN-Interview. Curry war schon zweimal Basketball-Weltmeister (2010 und 2014), hatte aber heuer auf eine WM-Teilnahme in China verzichtet.