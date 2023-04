Basketball Nowitzki, Parker und Gasol kommen in die NBA Hall of Fame

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Große Ehre für Nowitzki, Parker und Wade Foto: APA/Reuters/sda/dpa

M it dem Deutschen Dirk Nowitzki, dem Spanier Pau Gasol und dem Franzosen Tony Parker werden heuer drei der besten Basketballer aus Europa in die Hall of Fame der NBA aufgenommen. Das teilte die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame am Samstag mit. Alle drei sind die jeweils ersten Spieler ihres Landes, die in die Basketball-Ruhmeshalle der nordamerikanischen Profiliga einziehen. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen einer Zeremonie am 12. August in Springfield/Massachusetts.