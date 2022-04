Basketball Phoenix Suns führen im Play-off gegen Pelicans 2:1

Chris Paul führt Suns zum Sieg Foto: APA/dpa/sda

D ie Phoenix Suns haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mit viel Mühe im Play-off gegen die New Orleans Pelicans erneut die Führung übernommen. Nach der unerwarteten Niederlage und dem Ausgleich im zweiten Spiel am Dienstag holte das beste Team der Hauptrunde am Freitagabend (Ortszeit) ein 114:111 in New Orleans. Zum Einzug in die zweite Runde der Play-offs fehlen der Mannschaft um Chris Paul nun noch zwei weitere Siege.