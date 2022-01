Pöltl bei Niederlage der Spurs wieder doppelt zweistellig

Die Auswärtstour der San Antonio Spurs über sieben Spiele in der National Basketball Association (NBA) ist am Montag (Ortszeit) mit der sechsten Pleite zu Ende gegangen. Das 96:111 bei den New York Knicks war gleichzeitig die 25. Saisonniederlage. Jakob Pöltl markierte mit zwölf Punkten und zehn Rebounds ein weiteres Double-Double. Zudem verbuchte der Center aus Wien drei Assists und zwei Blocks in 24:07 Minuten auf dem Parkett.