Der 22-Jährige, der aufgrund der Verletzung das WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien von der Bank aus verfolgen musste, setzt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen seine Therapie in Wien fort. "Aktuell ist der Fuß noch ziemlich angeschwollen. Ich habe gestern Nacht mit den Verantwortlichen der Toronto Raptors telefoniert und dann den Flug storniert. Die Reisestrapazen wären nicht förderlich gewesen, es ist sinnvoller Ruhe zu geben und die Therapie in Wien zu machen", teilte Pöltl am Mittwoch mit.

Wann er das individuelle Training wieder aufnehmen könne, hänge vom weiteren Genesungsprozess ab. "Ich hoffe, dass die Pause nicht allzu lange dauert, bei den im August geplanten Trainingscamps in Los Angeles möchte ich auf jeden Fall wieder voll fit und dabei sein", erklärte Pöltl.