Basketball Pöltl geht in bisheriger Rekordsaison in Rekordspiel

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Pöltl (Nr. 25) ist am Korb eine Macht Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A ls Leader in einer jungen und unerfahrenen Mannschaft der San Antonio Spurs ist Jakob Pöltl in seine siebente Saison in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Während der fünffache Meister aus Texas ein erwartbar schwieriges Jahr hat, kann Österreichs bester Basketballer bei Saisonhalbzeit auf starke Bilanzen verweisen. Der 27-Jährige hält bei persönlichen Bestwerten und ist voller Vorfreude auf ein Rekordspiel.