Beim 129:134 n.2V. am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Atlanta Hawks verbuchte der 25-jährige Wiener 14 Punkte und zehn Rebounds. In seiner persönlichen Rekord-Einsatzzeit von 43:39 Minuten markierte der Center zudem drei Assists, zwei Steals und einen Block.

Die Texaner waren über weite Strecken der Partie knapp im Hintertreffen gelegen, retteten sich jedoch dank Topscorer DeMar DeRozan (36 Punkte) mit 110:110 in die Overtime. In der ersten Extraperiode sorgte Rudy Gay für den 119:119-Ausgleich und weitere fünf Minuten Spielzeit. In der zweiten Verlängerung machten die von den Guards Trae Young und Bogdan Bogdanovic sowie von Center Clint Capela mit je 28 Punkten angeführten Hawks dann den Sack zu.

"Wir haben im zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden etwas lasch begonnen, uns aber verbissen und die Overtime erzwungen", resümierte Pöltl. Letztlich habe der Gegner "ein bisschen besser exekutiert als wir". Die nächste Chance auf den 25. Saisonsieg hat San Antonio am Samstag gegen die Indiana Pacers.

Im Duell um Platz eins in der Eastern Conference blieben sowohl die Brooklyn Nets (111:89 gegen die Charlotte Hornets) als auch die Philadelphia 76ers (114:94 bei den Cleveland Cavaliers) erfolgreich. Beim Leader aus New York gab mit LaMarcus Aldridge (elf Punkte, neun Rebounds, sechs Assists) ein ehemaliger Teamkollege Pöltls in Texas sein Debüt.

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag: San Antonio Spurs (14 Punkte, 10 Rebounds in 43:39 Minuten von Jakob Pöltl) - Atlanta Hawks 129:134 n.2V., Detroit Pistons - Washington Wizards 120:91, Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 94:114, Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 111:89, Miami Heat - Golden State Warriors 116:109, New Orleans Pelicans - Orlando Magic 110:115 n.V., L.A. Clippers - Denver Nuggets 94:101.