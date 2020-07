Pöltls Spurs gewannen letzten Test vor NBA-Neustart .

Jakob Pöltl hat mit seinen San Antonio Spurs am Dienstag im dritten und letzten Testspiel vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den ersten Sieg eingefahren. Die Texaner setzten sich in der wegen des Coronavirus eingerichteten "Bubble" in Orlando gegen die Indiana Pacers mit 118:111 durch.