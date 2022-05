Mavericks verhindern im NBA-Play-off 0:4-Out gegen Warriors

Werbung

In der Finalserie der Western Conference gewannen die Mavericks gegen die Golden State Warriors am Dienstagabend (Ortszeit) mit 119:109 und verkürzten in der "best of seven"-Serie auf 1:3. Starspieler Luka Doncic, von der NBA ins Top-Team der Saison gewählt, verpasste ein Triple-Double mit 30 Punkten, 14 Rebounds und neun Assists nur um eine Vorlage.

Der Slowene bekam diesmal offensiv reichlich Unterstützung. Golden State kann nun am Donnerstagabend in der eigenen Halle den Einzug ins NBA-Finale perfekt machen. Noch nie in der 76-jährigen Geschichte der NBA hat ein Team in einer Play-off-Serie eine 3:0-Führung verspielt.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag, Play-off - Halbfinale ("best of seven"):

Western Conference: Dallas Mavericks - Golden State Warriors 119:109. Stand in der Serie: 1:3