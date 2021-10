Rücktritt für ungeimpften NBA-Star Irving keine Option

Der suspendierte NBA-Star Kyrie Irving hat wenige Tag vor dem Saisonstart Verständnis dafür gezeugt, dass er als Nicht-Covid-Geimpfter derzeit keinen Platz bei den Brooklyn Nets hat. Obwohl er in der kommenden Saison dadurch über 17 Millionen Dollar verlieren könnte, stehe er zu seiner Entscheidung, sagte Irving nun in einem Live-Gespräch auf Instagram. "Es geht um mein Leben. Ich habe so entschieden und ich würde bitten, das zu respektieren", meinte der 29-Jährige.

APA / NÖN.at Erstellt am 14. Oktober 2021 | 18:22