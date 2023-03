Basketball Sacramento beendet in NBA 16-jährige Durststrecke

Kings-Center Sabonis darf sich auf Play-off freuen Foto: APA/Reuters

D ie Sacramento Kings haben in der NBA eine 16-jährige Durststrecke beendet. Das Team aus Kalifornien setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) bei den Portland Trail Blazers mit 120:80 durch und steht damit erstmals seit 2006 wieder im Play-off. In den vier großen nordamerikanischen Profiligen (Football, Basketball, Eishockey, Baseball) hatte keine Mannschaft eine derart lange Negativserie vorzuweisen. Eng wird es indes für die Dallas Mavericks.