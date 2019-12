San Antonio gewann in Memphis 145:115 .

Mit einem 145:115 bei den Memphis Grizzlies haben die San Antonio Spurs am Montag (Ortszeit) den zwölften Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Der Wiener Jakob Pöltl blieb dabei zum zweiten Mal in diesem Spieljahr ohne Punkte. Er bilanzierte in 12:43 Minuten Einsatzzeit mit zwei Rebounds und einem Assist.