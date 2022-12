Basketball San Antonio verliert beim Comeback von Jakob Pöltl

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Comeback von Jakob Pöltl in der NBA nach Verletzungspause Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) beim Comeback von Jakob Pöltl eine weitere Niederlage in der National Basketball Association (NBA) erlitten. Sie verloren in Mexiko-Stadt 101:111 gegen Miami Heat. Der 27-jährige Center aus Wien verbuchte je sieben Punkte und Rebounds sowie zwei Steals in 20:50 Minuten auf dem Parkett. Wegen einer Knieverletzung hatte er fast drei Wochen pausiert und sieben Partien verpasst.