Das 34:33 in der 17. Minute sollte die letzte Führung der Spurs am Willamette River sein. Danach übernahm Portland, angeführt von Damian Lillard (30 Punkte) und CJ McCollum (27), das Kommando und steuerte einem ungefährdeten Erfolg entgegen. Die Trail Blazers feierten den dritten Sieg in Folge und festigten Play-off-Platz sechs in der Western Conference.

DeMar DeRozan erzielte 20 Punkte für San Antonio. Am Montag empfangen die Texaner die Milwaukee Bucks.

Russell Westbrok hat indes den Triple-Double-Rekord von Oscar Robertson eingestellt. Der Guard der Washington Wizards schrieb beim 133:132 n.V. auswärts gegen die Indiana Pacers mit 33 Punkten, 19 Rebounds und 15 Assists zum 181. Mal in der NBA dreifach zweistellig an. Teamkollege Bradley Beal steuerte 50 Zähler zum Sieg bei.

Stephen Curry verbuchte beim 136:97 der Golden State Warriors über Oklahoma City Thunder 49 Punkte in nur 29:20 Minuten auf dem Parkett. Der Guard verwandelte dabei elf Distanzwürfe bei 21 Versuchen.

NBA-Leader Utah Jazz feierte mit einem 124:116 gegen die Houston Rockets den 50. Saisonsieg. Für die Philadelphia 76ers, Spitzenreiter in der Eastern Conference, war das 118:104 gegen die Detroit Pistons der achte Erfolg hintereinander. Die Brooklyn Nets beendeten mit einem im Schlussviertel fixierten 125:119 bei den Denver Nuggets ihre jüngste Negativserie von vier Niederlagen. Kevin Durant führte den Titelanwärter mit 33 Punkten und elf Rebounds an. Kyrie Irving verzeichnete 31 Zähler.

NBA-Ergebnisse vom Samstag: Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs (6 Punkte, 5 Rebounds in 27:30 Minuten von Jakob Pöltl) 124:102, Indiana Pacers - Washington Wizards 132:133 n.V., Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 118:104, Toronto Raptors - Memphis Grizzlies 99:109, Denver Nuggets - Brooklyn Nets 119:125, Utah Jazz - Houston Rockets 124:116, Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 136:97.