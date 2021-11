San Antonio verlor gegen Lakers - Pöltl als Zuschauer

Die San Antonio Spurs haben mit Zuschauer Jakob Pöltl in der National Basketball Association eine 106:114-Niederlage bei den Los Angeles Lakers kassiert. Der aus dem "Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll" der NBA entlassene Wiener saß am Sonntag (Ortszeit) im Staples Center in Straßenkleidung auf der Bank.