Spurs mussten Ausgleich in NBA-Play-offs hinnehmen .

Für die San Antonio Spurs hat es am Samstag (Ortszeit) die erste Heimniederlage in den Play-offs der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Nach einem 103:117 gegen die Denver Nuggets steht es in der "Best of seven"-Serie nunmehr 2:2. Jakob Pöltl vermisste Aggressivität in der Defensive bei seinem Team. Spiel fünf steigt am Dienstag in Colorado.