Superliga: bet-at-home neuer Namenssponsor der .

Österreichs Basketball Superliga der Männer geht mit einem neuen Namenssponsor in die Zukunft. Wie der heimische Verband (ÖBV) am Montag bekannt gab, ist Online-Sportwettenanbieter bet-at-home ab 2020/21 zumindest für zwei Saisonen an Bord. Eine gute Nachricht in Zeiten der Corona-Pandemie, aufgrund derer die laufende Spielzeit im März abgebrochen worden war.