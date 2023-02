Basketball Zehnte Niederlage hintereinander für San Antonio in NBA

Kyrie Irving ist Topscorer beim Debüt für Dallas in der NBA Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

F ür die San Antonio Spurs hat es am Mittwoch (Ortszeit) die inzwischen zehnte Niederlage in Folge in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Die Texaner verloren 98:112 bei den Toronto Raptors. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte gegen seinen Ex-Club mit zwölf Punkten, sieben Rebounds, drei Assists und zwei Steals in 27:49 Minuten auf dem Parkett.