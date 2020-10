Zweiter Sieg der LA Lakers im NBA-Finale .

LeBron James und Anthony Davis haben die Los Angeles Lakers am Freitag im NBA-Finale zu einem 124:114-Erfolg gegen die Miami Heat geführt. James kam auf 33 Punkte, Davis gelangen 32 Zähler. Die Lakers führen in der Best-of-seven-Serie mit 2:0, das nächste Match in der "Blase" von Orlando steigt in der Nacht auf Montag. Zuletzt gelang es den beiden Lakers-Legenden Shaquille O'Neal und Kobe Bryant 2002, mindestens 32 Punkte in einem Endspiel zu erzielen.