Schwimmen Bayer eröffnet Rom-EM mit OSV-Rekord über 100 m Brust

Valentin Bayer setzte zum EM-Auftakt ein Zeichen/Archivbild Foto: APA/AFP

M it ihm haben am Eröffnungstag der Schwimm-EM in Rom nur wenige gerechnet. Valentin Bayer drückte am Donnerstag im Vorlauf über 100 m Brust in 59,76 Sek. den OSV-Rekord von Bernhard Reitshammer um 0,17 Sek, seine Bestzeit um 0,38. Sek. Damit kam der Südstadt-Athlet als Vierter ins Semifinale, Reitshammer in 1:00,86 Min. als Zwölfter, sonst auch Simon Bucher als Achter über 50 m Delfin, Lena Grabowski als 13. über 200 m Rücken und Lena Kreundl als 16. über 100 m Kraul.