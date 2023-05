Fußball Bayern feiern gegen Schalke höchsten Sieg unter Tuchel

Bayern jubelten über Kantersieg Foto: APA/AFP

M it dem höchsten Sieg unter Trainer Thomas Tuchel hält der FC Bayern Kurs auf den nächsten Titelgewinn in der deutschen Bundesliga. Angeführt von Startelf-Rückkehrer Thomas Müller und dem starken Doppeltorschützen Serge Gnabry bejubelten die Münchner am Samstag eine 6:0 (2:0)-Torparade gegen den stark abstiegsbedrohten FC Schalke 04. Die Münchner streben bei noch zwei ausstehenden Runden der elften deutschen Meisterschaft hintereinander entgegen.