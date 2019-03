Festnahme nach Fund von drei Leichen in Wohnung .

In einem Wohnhaus im niederbayerischen Mallersdorf-Pfaffenberg sind nach einem mutmaßlichen Verbrechen drei Tote gefunden worden. Zwei Frauen und ein Mann seien nach Hinweisen eines Angehörigen von Polizisten am Montag leblos in einer Wohnung entdeckt worden, teilten die Beamten in Straubing mit. Ein 41-Jähriger, der ebenfalls in dem Haus wohnte, wurde vorläufig festgenommen.