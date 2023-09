Fußball Bayern-Frauen trotz Naschenweng-Tor zum Auftakt nur Remis

Naschenweng traf beim Liga-Debüt für die Bayern Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

M it den beiden österreichischen Teamspielerinnen Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng ist Bayern München zum Saisonstart der deutschen Frauen-Fußballbundesliga nur zu einem Remis gekommen. Die Titelverteidigerinnen gingen am Freitag in Freiburg vor über 13.000 Fans dank eines Naschenweng-Treffers in der 90. Minute in Führung, kassierten aber in der 97. Minute noch den Ausgleich zum 2:2.

Zadrazil war von Trainer Alexander Straus vor Saisonstart zu einer von drei Kapitäninnen ernannt worden, auf dem Rasen trägt aber Glodis Perla Viggosdottir die Kapitänsbinde. Zadrazil spielte im zentralen Mittelfeld ebenso durch wie Naschenweng auf der linken Abwehrseite, bei Freiburg war Annabel Schasching über die gesamte Spielzeit auf dem Feld, für Lisa Kolb blieb nur die Ersatzbank. Die Heimischen gingen durch Janina Minge im zweiten Versuch früh in Führung (6.), nachdem Zadrazil zunächst noch abblocken konnte. Torjägerin Lea Schüller traf zum Ausgleich (21.). Nach der Pause machten die Bayern mit der eher unauffällige Dänin Pernille Harder, die gemeinsam mit Magdalena Eriksson vom FC Chelsea gekommen war, weiter Druck. Die von Hoffenheim geholte Naschenweng, die offensiv viele Aktionen hatte, schien bei ihrer Ligapremiere für die Bayern in Finish zur Matchwinnerin zu werden. Die 25-Jährige nahm einen von der Stange zurückspringenden Ball technisch perfekt und traf ins lange Eck zum 2:1. Doch Svenja Fölmli bescherte den Freiburgerinnen noch einen verdienten Punkt.