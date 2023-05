Bayern Last-Minute-Meister - Dortmund gegen Mainz 2:2

Für die Bayern war es der 33. Titel, der elfte in Folge. Union Berlin löste durch ein 1:0 gegen Werder Bremen das Champions-League-Ticket, neben Hertha (2:1 in Wolfsburg) steigt auch Schalke nach einem 2:4 bei RB Leipzig ab. Stuttgart muss in die Relegation, das 1:1 gegen Hoffenheim war zu wenig. Gerettet ist Bochum durch ein 3:0 gegen Leverkusen. Gladbach besiegte Augsburg 2:0.

Die Dortmunder produzierten vor Heimpublikum einen klassischen Selbstfaller. Nach zuletzt elf Heimsiegen in Folge wirkte die Aussicht auf den Meistertitel ganz offensichtlich lähmend. Die Mainzer hingegen spielten trotz zuvor vier Niederlagen en suite befreit auf. Das 1:0 für die Gäste köpfelte Andreas Hanche-Olsen nach einem Corner (15.), Onisiwo legte ebenfalls per Kopf nach (24.). Kurz davor war Sebastien Haller mit einem Elfmeter an Mainz-Goalie Gregor Kobel gescheitert (19.).

Auch in der zweiten Hälfte fanden die Dortmunder lange Zeit kein Rezept gegen Mainz und hatten in der 57. Minute großes Glück, als Onisiwo nur die Stange traf. Raphael Guerreiro ließ die Dortmunder noch einmal hoffen (69.), doch das 2:2 von Niklas Süle kam zu spät (96.).

Danach weinte Trainer Edin Terzic vor der Südtribüne. "Es gab kein Happy End für uns in dieser Saison. Es tut extrem weh." Der Coach, der von den Borussia-Anhängern mit Sprechchören gefeiert wurde, ergänzte: "Sportlich war es das Schwierigste und Bitterste, was man sich vorstellen kann."

In Dortmund wandelte sich Euphorie in tiefe Enttäuschung. Statt zur größten Partymeile wurde das Stadtzentrum zu einem Meer von Trauernden. Für den Pfingstsonntag war bereits eine große Fete mit Autokorso und Eintrag ins Goldene Buch geplant gewesen. Nun aber musste Terzic den Bayern gratulieren. "Es ist der ehrlichste Titel, den man gewinnen kann, wenn man nach 34 Spieltagen oben steht", sagte der Coach und blickte nach vorne. "Wir waren ein Tor davon entfernt, ab morgen sind wir wieder 34 Spieltage davon entfernt. Wir sind die letzten Wochen auf einem richtig guten Weg gewesen. Jetzt geht es darum, die nächsten 34 Spieltage zu nutzen, um es dann endlich zu schaffen."

Erstmals seit 22 Jahren kam es in der deutschen Bundesliga in der letzten Runde noch zu einem Führungswechsel. Damals wurden die Bayern Meister, weil Leverkusen in Unterhaching verlor. Diesmal nahmen die Münchner die Schützenhilfe von Mainz dankend an und gewannen in Köln 2:1. Die Führung für die Gäste gelang Kingsley Coman in der achten Minute mit einem sehenswerten Schlenzer, doch danach lieferte der Rekordchampion wie so oft in dieser Spielzeit eine enttäuschende Darbietung ab und wurde dafür in der 81. Minute bestraft.

Serge Gnabry verursachte einen Hand-Elfmeter, ÖFB-Teamspieler Dejan Ljubicic schnappte sich den Ball, verwandelte vom Punkt - und machte Dortmund so für wenige Minuten zum virtuellen Meister. Dann aber warfen die Bayern noch einmal alles nach vorne, und Musiala glückte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit mit einem Flachschuss ins lange Eck das entscheidende Tor zum Meistertitel.

Die Feierlichkeiten danach waren etwas überschattet von der Trennung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Trainer Thomas Tuchel meinte dazu: "Die beiden waren maßgeblich verantwortlich, dass wir gemeinsam auf die Reise gegangen sind. Deswegen muss ich es jetzt auch erst verarbeiten. Statt zu feiern, haben wir jetzt das nächste Thema."

Für Thomas Müller war es die bereits zwölfte Meisterschaft. "Die emotionalste war vielleicht meine erste", sagte er. "Aber ich glaube, das war die verrückteste. Und ich weiß nicht, ob man das messen kann, was die Bauchspeicheldrüse da so ausschüttet." Die Saison wollte Müller nicht schönreden. "Das war schon totales Chaos. Wenn das ein Film gewesen wäre, würden ihn auf jeden Fall viele Leute anschauen und dann sagen: 'Also, langweilig war er nicht.'"

Müller verspürte aber auch ein wenig Mitleid mit Dortmund. "Ich entschuldige mich auf keinen Fall dafür, dass wir Meister geworden sind und dass wir uns darüber freuen. Aber wenn man an die anderen denkt, und die Perspektive mal wechseln können, tut es mir schon leid. Auch wenn sie es vielleicht gar nicht hören wollen oder gar nicht gebrauchen können. Ich will mich da auch gar nicht unbedingt als großherzig oder sonst was hinstellen, aber das ist schon hart."

Selbst der scheidende Sportchef Hasan Salihamidzic dachte trotz seiner persönlichen Situation an den Rivalen. "Ich war eigentlich darauf eingestellt, den Dortmundern zu gratulieren. Ich muss sagen, dass es mir menschlich wirklich leidtut."

Dramatisch ging es auch im Kampf gegen den Abstieg zu. Schalke verkaufte sich in Leipzig teuer und holte einen 0:2-Rückstand auf - Konrad Laimer hatte die Sachen in der zehnten Minute in Führung gebracht -, am Ende aber stand ein 2:4 und dadurch der Gang in die 2. Liga. Stuttgart fiel durch das 1:1 gegen Hoffenheim auf den Relegationsplatz zurück, weil Bochum auch dank eines Treffers von Kevin Stöger (86.) gegen Leverkusen mit 3:0 gewann.

Union Berlin durfte dank Rani Khediras Tor gegen Werder Bremen (81.) über Endrang vier und damit die erstmalige Champions-League-Teilnahme jubeln. Oliver Glasner holte in seinem letzten Heimspiel mit Eintracht Frankfurt nach 0:1-Rückstand noch einen 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg, der als Fünfter in der Europa League antritt.