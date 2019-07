Mann stürzte im Wettersteingebirge in den Tod .

Ein 36-jähriger Mann ist im Wettersteingebirge in Bayern an der Grenze zu Tirol bei einem Absturz ums Leben gekommen. Der Mann aus Garmisch-Partenkirchen war gemeinsam mit einem 28-Jährigen am Sonntagvormittag unterwegs von der Schachenhütte zum Frauenalpl, teilte die Polizei mit.