Mehrere Schwerverletzte bei Linienbus-Zusammenstoß .

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Linienbusse in Mittelfranken sind am Donnerstag etwa 40 Kinder und Erwachsene verletzt worden. Fünf davon wurden laut Polizei schwer verletzt und mussten mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden.