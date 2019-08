Milliarden toter Eintagsfliegen bedeckten Straßen .

Erst sind Milliarden von Eintagsfliegen im Lichtkegel der Straßenlaternen durch die Luft geschwirrt, dann fielen sie tot auf die Straße: Eine zentimeterhohe Decke der Insekten auf der Fahrbahn hat die Bewohner in einem Ortsteil von Regenstauf (Landkreis Regensburg) beschäftigt. Mit einer Schaufel räumte ein Mann in der Nacht auf Freitag toten Fliegen in einen Kübel.