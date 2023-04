Bayern München fordert in Champions League Manchester City

Werbung

Acht Siege in acht Spielen, darunter zwei gegen Paris Saint-Germain um Lionel Messi, lautete die Bilanz unter Ex-Coach Nagelsmann, an die dessen Nachfolger anknüpfen soll. Schaffen die Bayern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch in einer Woche, wäre das ein gutes Argument für die Bayern-Bosse Oliver Kahn und Salihamidzic nach der viel diskutierten Trainer-Maßnahme.

Für Tuchel eine Herausforderung, die seinem Team alles abverlangen wird. "Wir brauchen körperlich komplette Verausgabung, müssen schlau und mutig sein und ein paar taktische Lösungen haben, an denen wir uns Sicherheit holen können", sagte der 49-Jährige. "Dann geht das Visier hoch - und dann gibt es einen Fight."

Nach dem Pokal-Schock gegen Freiburg festigten die Bayern am Wochenende mit der geglückten Revanche in der Liga (1:0) die Tabellenspitze. "Gegen Manchester City werden wir noch einmal eine Schippe drauflegen müssen", forderte Kahn vor der ultimativen Kraftprobe, auf die sich "die Fußball-Fans auf der ganzen Welt" freuen.

Als das Wiedersehen mit dem früheren Bayern- und aktuellen City-Coach Guardiola vor gut drei Wochen ausgelost worden war, konnte niemand ahnen, dass es zum Trainer-Strategiegipfel kommen würde. Tuchel reiste einst als aufstrebender Trainer und Pep-Anhänger nach Barcelona, um den zum Europapokal-Triumphator aufgestiegenen Guardiola vor Ort zu studieren. Zehnmal spielten beide gegeneinander - und bei insgesamt negativer Bilanz feierte Tuchel am 29. Mai 2021 im Endspiel mit Chelsea den größten Triumph gegen den katalanischen Starcoach und City.

Tuchel muss wegen einer Verletzung von Eric Maxim Choupo-Moting über die Besetzung des Angriffszentrums grübeln. Anders als Guardiola, den die Rückkehr von Erling Haaland nach einer Leistenverletzung verzückte. "Wir haben zwei unglaubliche Jahrzehnte mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gehabt. Erling ist jetzt auf diesem Niveau", rühmte Guardiola den 22-jährigen Norweger. Der ehemalige Salzburg-Stürmer hat neben 30 Toren in der Premier League in sechs Partien in der Champions League zehn Treffer erzielt. "Eine Pep-Mannschaft mit Haaland ist für mich immer noch eine Pep-Mannschaft. Aber mit Erling haben sie eine absolute Waffe", warnte Bayern-Urgestein Thomas Müller.

Wichtig für die Bayern wird daher sein, dass Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano das Abwehrzentrum dicht machen. "Wir haben siebenmal zu null gespielt, acht Siege eingefahren. Jetzt spielen wir gegen den nächsten sehr starken Gegner, hoffentlich können wir das weiterführen", sagte der für rund 70 Millionen Euro im Sommer von Juventus Turin verpflichtete Innenverteidiger De Ligt. Guardiola erwartet aber keinen defensiven Gegner. "Bayern ist nicht gebaut, um die Sache nur im Rückspiel zu regeln. Sie kommen, um zu gewinnen. Wenn sie mehr als üblich verteidigen, dann weil wir es gut machen", meinte der ehemalige Bayern-Coach.

Die Engländer gewannen zuletzt acht Pflichtspiele in Serie mit einem Torverhältnis von 31:3. Doch Guardiola ist erst rundum glücklich, wenn ihm nach schon sechs Jahren und immensen Ausgaben der ersehnte Königsklassen-Triumph mit den "Citizens" glückt. Bei Bayern scheiterte er dreimal im Halbfinale.

Im zweiten Dienstag-Spiel empfängt der vom ehemaligen Salzburg-Trainer Roger Schmidt betreute portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon Inter Mailand. Benfica überstand die Gruppenphase vor Juventus Turin und Paris St-Germain ohne Niederlage auf Platz eins, überrollte im Achtelfinale Brügge mit dem Gesamtscore von 7:1 und strebt nun den erstmaligen Einzug ins Halbfinale an. Seit die Champions League in dieser Form existiert (1992), hat Benfica sechs Mal die Viertelfinals erreicht, ist aber bisher noch nicht darüber hinaus gekommen. Inter ist seit sechs Spielen sieglos und rutschte in der Serie A auf Rang fünf ab.