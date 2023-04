Fußball Bayern scheitert an Freiburg - Frankfurter Befreiungsschlag

Foto: APA/dpa

B ayern München ist am Dienstag im Viertelfinale des deutschen Fußball-Cups an Freiburg gescheitert. Die Favoriten unterlagen vor Heimpublikum 1:2 (1:1). Die Sensation für die erstmals in München siegreichen Gäste fixierte in der fünften Minute der Nachspielzeit Lucas Höler aus einem Elfmeter, den Jamal Musiala mit einem Handspiel verschuldet hatte. Eintracht Frankfurt gelang indes mit einem 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin ein Befreiungsschlag.