Der Stürmerstar von Bayern München fällt damit für das WM-Qualifikationsspiel Polens am Mittwoch in London gegen England aus. Der 32-Jährige kehrt zur Behandlung der Blessur zu seinem Club zurück, sein Einsatz im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei RB Leipzig gilt als fraglich.

Lewandowski war am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel Polens gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt worden. Erste Untersuchungen ergaben eine Bänderverletzung im rechten Knie. Die Genesung bei solchen Verletzungen dauere für gewöhnlich "fünf bis zehn Tage", hieß es vom polnischen Verband.