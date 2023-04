Bayern und Dortmund nur remis - Ljubicic traf für Köln

Werbung

RB Leipzig, zumindest bis Sonntag Dritter, schlug Augsburg vor eigenem Publikum mit 3:2. Dejan Ljubicic erzielte beim Heim-1:1 gegen Mainz das Tor für den 1. FC Köln.

Die Bayern hatten vier Tage nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City und vier Tage vor dem Retourmatch überraschend große Probleme mit dem Abstiegskandidaten aus Hoffenheim. Benjamin Pavard gelang aus kurzer Distanz zwar das 1:0 (17.), doch dann begann der Favorit zu wanken.

Andrej Kramaric besorgte aus einem Freistoß den Ausgleich - Goalie Yann Sommer war noch mit den Fingerspitzen am Ball, der via Innenstange ins Netz flog (71.). Im Finish hatten beide Teams Gelegenheiten auf den Erfolg, ein Tor von Pavard wurde vom VAR wegen Abseits aberkannt. Christoph Baumgartner verließ bei der TSG in der 83. Minute den Rasen.

Wie die Bayern lieferte auch der BVB einen Selbstfaller ab. Die Dortmunder sahen in Stuttgart nach Treffern von Sebastien Haller (26.) und Donyell Malen (33.) sowie Gelb-Rot für VfB-Profi Konstantinos Mavropanos (39.) schon wie der sichere Sieger aus, ehe ein dramatisches Finish folgte. Tanguy Coulibaly (78.) und Josha Vagnoman (84.) stellten auf 2:2. Gio Reyna (92.) fixierte den vermeintlichen Dreier der Gäste, aber Stuttgart schlug in der 97. Minute noch einmal durch Silas Katompa Mvumpa zu und hielt damit Platz 16.

In Leipzig gingen die Gäste aus Augsburg dank Arne Maier (5.) in Führung, den Hausherren glückte noch vor dem Seitenwechsel mit den Treffern von Kevin Kampl (10.) und Timo Werner (32., 35.) die Wende. Für Werner waren es die Bundesliga-Tore 99 und 100. Das zweite Augsburg-Tor durch Ruben Vargas (82.) kam zu spät. Bei Leipzig kam Konrad Laimer in der 79. Minute auf den Platz, bei den Gästen wurde Julian Baumgartlinger unmittelbar nach Wiederanpfiff eingewechselt.

Deren Landsmann Ljubicic durfte über sein viertes Liga-Saisontor jubeln. Der ÖFB-Internationale traf gegen Mainz nach Doppelpass mit Jonas Hector mit einem überlegten Flachschuss ins lange Eck zum 1:1-Endstand (51.). Davor waren die Gäste durch Ludovic Ajorque (17.) in Führung gegangen. Während Ljubicic über die komplette Distanz im Einsatz war und Florian Kainz bis zur 84. Minute spielen durfte, war für Mainz-Profi Karim Onisiwo in der 75. Minute Schluss.