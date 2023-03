Fußball Bayern verlor in Leverkusen - Dortmund bleibt vorne

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Leverkusens Palacios jubelte über Sieg gegen Bayern Foto: APA/dpa

D er FC Bayern München hat die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga an Borussia Dortmund verloren. Der Rekordmeister unterlag am Sonntag durch zwei kuriose Elfmeter nach Videobeweis bei Bayer Leverkusen mit 1:2. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat nach der dritten Saisonniederlage einen Punkt Rückstand auf Dortmund, das am Samstag mit 6:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen hatte. Damit gehen die Bayern als Verfolger in das Duell mit der Borussia am 1. April.